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Власти США заявили о готовности к холодной войне с Китаем

Политика

Пенс считает, что Вашингтону это по плечу

Вашингтон, 14 ноября 2018, 03:52 — REGNUM  Вашингтон готов начать холодную войну с Пекином, если тот не «одумается», заявил американский вице-президент Майк Пенс, пишет The Washington Post .

По словам Пенса, холодной войны не миновать, если Китай не изменит своей политики в отношении Штатов. Американское руководство считает, что «находится в сильной позиции» по отношению к Пекину.

Чиновник добавил, что президент США Дональд Трамп хотел бы улучшить отношения с Пекином. Но опять-таки со стороны Китая должны произойти перемены, в том числе в плане торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что «есть коммуникации на всех уровнях правительства США и Китая». По его словам, переговоры «снова идут». На саммите G20 в Буэнос-Айресе Трамп встретится с председатель КНР Си Цзиньпином.

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Информационная война против Китая
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