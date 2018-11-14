Израиль атаковал 160 целей в Газе

Иерусалим, , 03:32 — REGNUM ВВС Израиля атаковали 160 целей на территории сектора Газа, сообщили в пресс-службе израильской армии.

По данным израильтян, за минувшие сутки палестинское движение ХАМАС запустило по Израилю 460 ракет и мин, сто из которых удалось перехватить.

Напомним, в ходе очередного обострения палестино-израильского конфликта стороны «обменялись» ударами: из Газы были запущены ракеты, Израиль атаковал палестинскую территорию в том числе и авиацией. С 12 ноября в ряде районов израильтяне ввели режим ЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в итоге режим ЧС отменен 13 ноября в населенных пунктах по периметру границ сектора Газа, в центре Негева и Лахише. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что палестинцы готовы к перемирию, если Израиль прекратит агрессию.

Читайте подробнее: Глава движения ХАМАС рассказал об условиях перемирия с Израилем

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Израиля вновь объявлена воздушная тревога