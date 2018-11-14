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Минобороны Норвегии: В сбоях GPS на учениях НАТО виновата Россия

Политика

Норвежское военное ведомство утверждает, что российские военные на Кольском полуострове глушили сигнал GPS

Осло, 14 ноября 2018, 02:24 — REGNUM  Влияние России на передачу данных со спутниковых навигационных систем (GPS) во время учений НАТО Trident Juncture стало причиной сбоя в их работе, заявили в минобороны Норвегии, сообщает Associated Press.

Норвежское военное ведомство утверждает, что российские военные на Кольском полуострове глушили сигнал GPS во время учений НАТО. Эти «факты» фиксировались с 16 октября по 7 ноября.

Напомним, учения Trident Juncture (по-русски — «Единый трезубец») завершились в Норвегии 7 ноября. Это были масштабные маневры: участвовали около 50 тысяч военных из 31 страны.

9 ноября власти Финляндии заявили о сбоях в работе GPS во время учений на территориях у российских границ. В администрации президента РФ, комментируя эти заявления, сказали, что такой информацией не располагают.

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