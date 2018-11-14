Партия власти Молдавии хочет сократить число депутатов парламента

Кишинёв, , 02:05 — REGNUM Правящая Демократическая партия Молдавии предложила провести референдум о сокращении числа депутатов парламента страны со 101 до 61. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом завил на брифинге лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

По его словам, референдум может пройти одновременно с парламентскими выборами 24 февраля 2019 года. «Мы считаем, что оптимизированный парламент станет более эффективным, депутаты будут более ответственными, обществу будет легче наблюдать за их работой», — сказал Плахотнюк.

Он также пообещал найти способ, посредством которого граждане смогут отзывать мандаты в случае разочарования в избранном от из округа кандидате. «Провести референдум одновременно с проведением парламентских выборов 24 февраля 2019 года — подходящее время, чтобы тратить лишние деньги», — заключил лидер ДПМ.