Молдавия, Украина и Грузия создали платформу против «сепаратистов»

Кишинёв, , 01:58 — REGNUM Молдавия, Украина и Грузия создали в Кишиневе коммуникационную платформу по вопросам неурегулированных конфликтов. Как передает ИА REGNUM, в первой встрече в таком формате в Кишиневе участвовали вице-премьер по «реинтеграции» Молдавии Кристина Лесник, госминистр по примирению и гражданскому равноправию Грузии Кетеван Цикелашвили и министром по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш.

Инициатором такого формата выступила Молдавия. Три страны договорились поддерживать постоянный диалог по вопросам, связанным с региональными конфликтами, организовывать совместные мероприятия, обмениваться опытом и т.д.

Вице-премьер Молдавии Кристина Лесник призвала заняться выявлением жизнеспособных решений разрешения конфликтов и привлечением международных партнеров для поддержки процесса урегулирования. Цикл встреч такого рода продолжится в ближайшее время проведением аналогичных мероприятий в столицах Украины и Грузии.

Находящегося в Кишиневе Вадима Черныша также принял глава МИД Молдавии Тудор Ульяновски. Они обсудили cотрудничество в урегулировании «сепаратистских конфликтов», а также другие аспекты национальной, региональной и международной безопасности. Два министра обсудили «гибридные угрозы безопасности» и «гарантировали друг другу безоговорочную поддержку на пути к реинтеграции территорий двух соседних государств в пределах границ, признанных на международном уровне».