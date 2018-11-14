Армения: ставшая партией вооруженная группа будет работать с Западом

Ереван, , 01:10 — REGNUM Общегосударственный список партии «Сасна Црер» возглавит Варужан Аветисян, вторым в списке будет политолог Степан Григорян, в списке будут также другие известные обществу деятели.

Об этом 13 ноября на пресс-конференции заявил председатель партии Жирайр Сефилян, который не сможет принять участие в выборах, поскольку государство лишь на днях предоставило ему гражданство, несмотря на то, что он с 90-х годов живет в Армении.

Он отметил, что партия примет участие в выборах в качестве второго полюса. Сефилян заметил, что «Сасна црер» внесли огромный вклад в осуществление революции в Армении.

«Мы являемся единственной политической силой, у которой есть концепция. У нас есть свои представления о том, какую Армению мы хотим видеть и как решить проблемы армянского народа. Мы та сила, у которой есть свои подходы», — цитирует Сефиляна Арминфо.

В свою очередь, Степан Григорян сообщил, что представители партии будут работать с западными институтами.

«Те мощные ресурсы, которые есть у Запада, мы должны использовать на благо Армении», — подчеркнул он.

Прогнозируя итоги выборов, политолог заметил, что в новый парламент войдут блок «Мой шаг», партия «Сасна Црер» и силы либерального толка.

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Вооруженная группа «Сасна Црер» летом 2016 года захватила полк ППС в Ереване и удерживала там заложников, в том числе нынешнего главу полиции Армении Валерия Осипяна. В результате захвата погибли трое полицейских. Все члены вооруженной группы остались в живых. После смены власти в Армении члены вооруженной группы по решению суда стали постепенно выходить на свободу. Позже они попали под обвяленную недавно амнистию. В тексте амнистии была специальная статья, которая освобождала от ответственности членов «Сасна Црер». Варужан Аветисян считался идейным руководителем вооруженной группы. Он, как и большинство других членов группы, которая недавно превратилась в партию, придерживаются резко антироссийксой позиции.

Досрочные выборы в парламент Армении состоятся 9 декабря 2018 года. Предвыборная агитация стартует 26 ноября и продлится до 7 декабря. Партии и блоки должны представить свои заявки в ЦИК до 18:00 часов 14 ноября.

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