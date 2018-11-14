«Заставили толстосумов платить налоги» — о причинах успеха польских правых

Москва, , 00:38 — REGNUM Успех правоконсервативной партии «Право и справедливость» в Польше объясняется в первую очередь не поддержкой населением их политических идей, а популярностью социально ориентированной экономической программы. Об этом 13 ноября заявил историк, дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Почему нынешний режим в Польше популярен? Заставили толстосумов платить налоги. В Польше любой человек, получающий более полутора миллиона в год, платит 32% подоходного налога. До этого — 18%. При этом Евросоюз говорит, что очень низкие ставки», — заявил Платошкин.

«Поэтому националистическое правительство, так же, как и Эрдоган сейчас в Турции, которое в четыре раза повысило социальные расходы за последние несколько лет, популярно, и население его поддерживает в столкновении с Брюсселем», — подчеркнул он.

При этом экономика страны демонстрирует умеренную инфляцию последние годы, отметил он.

«Оказывается, без Кудрина и всех остальных можно делать нормальную экономику. Да, на простых вещах, не обязательно на супер сложных! Можно на этом зарабатывать. Я за то, чтобы этот опыт перенимать. Но вот этих красавцев, которые рушат советские памятники, должны подвергнуть жесточайшим экономическим санкциям со стороны России — так же, как их украинские бандеровские братья», — подчеркнул Платошкин.