Среда, 14 Ноября 2018 года
01:11:15 МСК

«Игра на курсовой разнице» — об экономическом успехе Польши в Евросоюзе

Политика

Польше невыгодно переходить на евро, но и не имеет смысла выходить из ЕС

Москва, 14 ноября 2018, 00:34 — REGNUM  Представления об экономическом чуде Польши сильно искажаются и преувличиваются — несмотря на сравнительно большие успехи среди стран бывшего соцлагеря, догнать страны Западной Европы ей так и не удалось. Об этом 13 ноября заявил историк, дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Польша — это 55% от уровня Германии по ВВП на душу населения. Эта доля не растёт последние десять лет. Что касается общего уровня Евросоюза, если его взять за 100, то у Польши он составляет 63%. Среди бывших социалистических стран они лучшие, но только (других стран Запада) не догоняют», — заявил Платошкин.

По его мнению, объясняется это простой причиной: Польша так и не ввела у себя евро, хотя и вступила в единый общеевропейский рынок, что позволяет ей пользоваться преимуществами разницы валютного курса между польским злотым и евро.

«Польские товары в четыре раза дешевле, чем соседние немецкие. Германия ездит туда стричься, бензин покупать», — отметил эксперт.

В целом же структура польской экономики за постсоветские годы, наоборот, деградировала, отметил он.

«В советское время мы в рамках разделения труда позволили больше делать всех траулеров, включая океанские, хотя могли бы это делать сами. Мы дали Польше такую возможность. Теперь же она превратилась в рынок сбыта и аграрной (подпоркой) для Федеративной Республики Германия», — указал Платошкин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить