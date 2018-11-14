«Игра на курсовой разнице» — об экономическом успехе Польши в Евросоюзе

Москва, , 00:34 — REGNUM Представления об экономическом чуде Польши сильно искажаются и преувличиваются — несмотря на сравнительно большие успехи среди стран бывшего соцлагеря, догнать страны Западной Европы ей так и не удалось. Об этом 13 ноября заявил историк, дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Польша — это 55% от уровня Германии по ВВП на душу населения. Эта доля не растёт последние десять лет. Что касается общего уровня Евросоюза, если его взять за 100, то у Польши он составляет 63%. Среди бывших социалистических стран они лучшие, но только (других стран Запада) не догоняют», — заявил Платошкин.

По его мнению, объясняется это простой причиной: Польша так и не ввела у себя евро, хотя и вступила в единый общеевропейский рынок, что позволяет ей пользоваться преимуществами разницы валютного курса между польским злотым и евро.

«Польские товары в четыре раза дешевле, чем соседние немецкие. Германия ездит туда стричься, бензин покупать», — отметил эксперт.

В целом же структура польской экономики за постсоветские годы, наоборот, деградировала, отметил он.

«В советское время мы в рамках разделения труда позволили больше делать всех траулеров, включая океанские, хотя могли бы это делать сами. Мы дали Польше такую возможность. Теперь же она превратилась в рынок сбыта и аграрной (подпоркой) для Федеративной Республики Германия», — указал Платошкин.