«Мы есть» — глава ДНР ответил сотруднице госдепа США

Москва, , 00:18 — REGNUM Заявления представителя госдепартамента США о Донбассе — это очередные манипуляции западных стран, заявил 13 ноября глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Увы, очередные манипуляции со стороны западных стран. Уверяю вас, мы есть. Донецкая и Луганская народные республики — это четыре миллиона человек. Абсолютное большинство граждан пришли и заявили о себе, своем выборе, заявили о том, что необходимо восстанавливать мир, заявили о том, что необходимо восстановление прав человека», — сказал он.

Пушилин отметил, что «Запад зашел настолько далеко, что они просто не могут себе этого позволить».

«Мы на это смотрим абсолютно реально», — заверил глава ДНР.

Напомним, представитель госдепартамента Хизер Науэрт объявила об осуждении выборов в республиках Донбасса.

«ДНР и ЛНР нет места в Минских соглашениях или в конституционном строе Украины. Их следует расформировать вместе с незаконными вооруженными формированиями», — заявила представитель госдепа.