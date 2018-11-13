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Порошенко не пошел на контакт с УПЦ МП. А «виновата» опять Россия

Политика

Чтобы ни случилось, киевская хунта знает, кто «виноват»

Порошенко не пошел на контакт с УПЦ МП. А «виновата» опять Россия
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Символ веры по-украински

Киев, 13 ноября 2018, 23:28 — REGNUM  В том, что президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с епископатом Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), виновата Москва, заявил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, сообщает 13 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, Порошенко первым инициировал встречу с представителями УПЦ МП в центре «Украинский дом». Но поскольку УПЦ МП решила перенести встречу в Киево-Печерскую лавру, встреча не состоялась вновь по инициативе Порошенко.

Цеголко отметил, что Порошенко будет встречаться с УПЦ МП только в «Украинском доме», а перенос встречи в лавру назвал «сценарием Москвы».

Напомним, киевская хунта жаждет нового раскола на Украине среди верующих, фактически блокируя работу УПЦ МП и создавая раскольническую автокефальную церковь.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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