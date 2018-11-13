Кувейт и Боливия требуют экстренного заседания СБ ООН по сектору Газа

Рамалла , , 22:37 — REGNUM Кувейт и Боливия отправили в Совет Безопасности ООН запрос на экстренное заседание по ситуации, складывающейся в секторе Газа, сообщает 13 ноября AFP.

Напомним, градус противостояния и интенсивность обоюдных обстрелов между палестинцами и Израилем с 12 ноября резко повышается.

Из сектора Газа по Израилю запускаются ракеты и производятся минометные обстрелы, а израильские военные наносят воздушные и артиллерийские удары.

По последней информации, Израиль атаковал порядка 150 различных объектов в секторе Газа, а палестинцы выпустили не менее 370 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель руководства движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, 13 ноября рассказал об условиях перемирия с Израилем.

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