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Кувейт и Боливия требуют экстренного заседания СБ ООН по сектору Газа

Политика

Обострение ситуации между Израилем и палестинским анклавом продолжается

Кувейт и Боливия требуют экстренного заседания СБ ООН по сектору Газа
Иллюстрация: RNW.org
Сектор Газа. Палестина

Рамалла , 13 ноября 2018, 22:37 — REGNUM  Кувейт и Боливия отправили в Совет Безопасности ООН запрос на экстренное заседание по ситуации, складывающейся в секторе Газа, сообщает 13 ноября AFP.

Напомним, градус противостояния и интенсивность обоюдных обстрелов между палестинцами и Израилем с 12 ноября резко повышается.

Из сектора Газа по Израилю запускаются ракеты и производятся минометные обстрелы, а израильские военные наносят воздушные и артиллерийские удары.

По последней информации, Израиль атаковал порядка 150 различных объектов в секторе Газа, а палестинцы выпустили не менее 370 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель руководства движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, 13 ноября рассказал об условиях перемирия с Израилем.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава движения ХАМАС рассказал об условиях перемирия с Израилем

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