El Mundo: Лех Качиньский – новый национальный герой Польши

Мадрид, , 21:58 — REGNUM Испанское издание El Mundo обратило внимание на то, что в дни празднования столетия независимости Польши в Варшаве взгляды поляков оказались прикованы вовсе не к памятнику маршалу Юзефу Пилсудскому — несмотря на то, что именно он считается человеком, вернувшим страну на карты мира после более чем столетнего отсутствия.

Действующее ультраконсервативное правительство Польши установило на той же варшавской площади, но на куда более видном месте памятник тому, кто, по всей видимости, стал новым национальным героем поляков. Речь идет о бывшем президенте Лехе Качиньском, чья фигура затмила в эти дни первого руководителя Польского государства, возрожденного после Первой мировой войны. Причем память Качиньского почтили не только в Варшаве: посвященные ему места можно встретить по всей стране. Не в последнюю очередь это связано с тем, что его брат-близнец Ярослав Качиньский является председателем правящей консервативной партии Pis («Право и справедливость»).

Памятник бывшему президенту появился на площади Пилсудского как раз накануне марша в честь столетия независимости, собравшего в Варшаве 200 тысяч человек. El Mundo уточняет, что на этой площади увековечивают лишь память тех личностей и событий, которые большинство поляков оценивают одобрительно. Так, вне зависимости от принадлежности к той или иной партии, жители Варшавы готовы отдать должное могиле неизвестного солдата и каменному кресту на том месте, где в 1979 году Иоанн Павел II произнес символическую проповедь. Есть на знаковой площади и монумент в виде самолетного трапа, напоминающий о жертвах авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погибли Лех Качиньский и первые лица его правительства.

Однако новая скульптура вызвала неоднозначную реакцию в польском обществе, в котором и так бытуют полярно противоположные взгляды. К примеру, пенсионер 62 лет, не пожелавший назвать свою фамилию, сообщил корреспонденту El Mundo, что, по его мнению, установка памятника Качиньскому в столь важном для страны месте не соответствует масштабу личности бывшего президента.

«Нельзя сопоставлять достижения людей, которые здесь представлены, с достижениями Качиньского только потому, что он погиб в катастрофе. Это принижает Пилсудского, это все амбиции брата, Ярослава», — сказал пожилой поляк, стоя перед изображением Качиньского, смотрящего в вечность с рукой на груди.

Сорокалетний журналист Артур Стелмасиак — единственный, кто согласился назвать корреспонденту свое полное имя — напротив, уверен, что Качиньский заслуживает своей нынешней славы, поскольку он «инициировал возведение креста в память о Папе… и создание Музея Варшавского восстания». И все же решение польского правительства остается спорным.

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«Поверх своих легендарных усов Пилсудский с недоверием взирает на затмившего его нового постояльца», — описывает соседство двух памятников El Mundo. Впрочем, напоминает издание, до того, как получить нынешнее название, главная площадь Варшавы успела побывать и площадью Гитлера, и площадью Сталина, и площадью Победы. Как гласит стикер, появившийся на защитном заграждении накануне открытия статуи Леха Качиньского, «нет ничего вечного на площади Пилсудского».