Дамаск, , 21:58 — REGNUM Вертолеты так называемой «коалиции», возглавляемой США, вывезли из сирийской провинции Хасеке в неизвестном направлении боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 ноября сирийское информагентство САНА.

По информации агентства, 10 ноября боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вывезены вертолетами США из деревни ас-Сувейдия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

По словам сирийского бригадного генерала Хасана Ахмада Хасана, главари и наиболее ценные военные специалисты ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно вывозились американцами в безопасные места из зон, где этих террористов могли уничтожить или захватить правительственные войска.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные сообщения регулярно поступают от правительства Афганистана, которое утверждает, что усиление ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой стране происходит при участии неких вертолетов без опознавательных знаков.

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