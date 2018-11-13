Премьер-министр Ливана обвинил Хезболлу в подрыве назначений министров

Бейрут, , 21:28 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Харири обвинил шиитское движение «Хезболла» в блокировании назначений министров в новом правительстве, 13 ноября передает агентство Associated Press.

В ходе пресс-конференции в Бейруте Харири заявил, что в «полной остановке» формирования кабинета виновата именно «Хезболла».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ливана пытается назначить новое правительство уже полгода, однако каждый раз, когда кабинет «практически сформирован», что-то идет не так.

Читайте также: Премьер-министр Ливана: Президент вернется из Армении — будет правительство