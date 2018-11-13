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Премьер-министр Ливана обвинил Хезболлу в подрыве назначений министров

Политика

Саад Харири пытается назначить новое правительство уже полгода

Премьер-министр Ливана обвинил Хезболлу в подрыве назначений министров
upyernoz
Флаг движения Хезболла

Бейрут, 13 ноября 2018, 21:28 — REGNUM  Премьер-министр Ливана Саад Харири обвинил шиитское движение «Хезболла» в блокировании назначений министров в новом правительстве, 13 ноября передает агентство Associated Press.

В ходе пресс-конференции в Бейруте Харири заявил, что в «полной остановке» формирования кабинета виновата именно «Хезболла».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ливана пытается назначить новое правительство уже полгода, однако каждый раз, когда кабинет «практически сформирован», что-то идет не так.

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