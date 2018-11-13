Спецслужбы Киргизии завершат расследование по аварии на ТЭЦ к концу ноября

Бишкек, , 20:55 — REGNUM Расследование уголовного дела по факту двух крупных аварий на Бишкекской ТЭЦ планируется к концу ноября. Об этом заявил заместитель начальника главного следственного управления госкомитета нацбезопасности Киргизии Сагынбек Самидин уулу, выступая на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

По его словам, следствие затягивается из-за неготовой экспертизы, которая должна будет определить точную сумму, потраченную на модернизацию важнейшего энергетического объекта киргизской столицы.

Также представитель ГКНБ сообщил о том, что ущерб от аварий на столичной теплоэлектроцентрали оценили в 89 млн 699 тысяч сомов (более 87 млн рублей). В том числе: на устранение последствий — 12 млн сомов (11,6 млн рублей) и потери «Бишкектеплосети» из-за перерасчета за отопление — 77,6 млн сомов (75,3 млн рублей).

Кроме того, отмечает Сагынбек Самидин уулу, к этой сумме следует добавить затраты на возмещение ущерба потребителям и на оплату энергетикам за сверхурочную работу — более 3,2 млн сомов (3,1 млн рублей), а также затраты «Электрических станций» на ликвидацию аварии — около 8 млн 887 тысяч сомов (8,6 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошла крупная авария. Из-за этого горожане остались без центрального отопления на несколько дней, в самый холодный период минувшей зимы, когда на улице температура опускалась до минус 35 градусов по Цельсию.

Впоследствии спецслужбы и генпрокуратура республики возбудили уголовные дела по фактам хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской ТЭЦ, а также коррупции при реализации проекта по ее модернизации китайской компанией «TBEA».

В рамках этих дел были арестованы бывшие премьер-министры Киргизии Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, а также целый ряд других чиновников и бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны.