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Китай и Германия выступают против американского протекционизма

Политика

Завершился визит в Поднебесную главы МИД ФРГ Хайко Мааса

Пекин, 13 ноября 2018, 20:47 — REGNUM  В Пекине прошел четвертый раунд китайско-германского стратегического диалога по внешней политике и безопасности, который провели министры иностранных дел двух стран Ван И и Хайко Маас, сообщает 13 ноября Синьхуа.

Стороны высказались за укрепление сотрудничества по ключевым вопросам свободы международной торговли, прежде всего в связи с необходимостью противодействия одностороннему протекционизму и текущим тенденциям сложности и переменчивости международной обстановки.

Было высказано мнение, что поддержку справедливому миропорядку в международной торговле может оказать взаимодействие Пекина и Берлина в строительстве «Пояса и пути», а также развертывание сотрудничества в рамках четвертой промышленной революции в развитии искусственного интеллекта, цифровизации и других высокотехнологичных сферах.

Ван И при этом твердо поддержал курс европейской интеграции.

Маас, назвав Китай приоритетным партнером Германии, высказался за то, чтобы использовать продолжение политики реформ и открытости для расширения потенциала двустороннего сотрудничества.

Нетрудно заметить, что на фоне потока высокопоставленных визитеров из США в Пекин, Китай сохраняет озабоченность состоянием международной торговли и перспективами американской политики. И настойчиво ищет противовесы растущей непредсказуемости Вашингтона, в том числе среди его западных союзников.

С Хайко Маасом также встретился заместитель Председателя КНР Ван Цишань.

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Китай и ЕС
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