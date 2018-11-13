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В Токио прошла встреча японского премьер-министра с вице-президентом США

Политика

Стороны обсудили северокорейскую денуклеаризацию, китайскую политику и двустороннюю торговлю

В Токио прошла встреча японского премьер-министра с вице-президентом США
Иллюстрация: Japan.kantei.go.jp
Майк Пенс и Синдзо Абэ

Токио, 13 ноября 2018, 20:42 — REGNUM   С визитом в Японии находится вице-президент США Майк Пенс; по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ политики провели совместную пресс-конференцию, посвященную проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает 13 ноября Синьхуа.

Стороны потребовали от КНДР «реально выполнить» соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН.

Стороны также обсудили итоги недавнего визита Абэ в Китай, а также двусторонние торговые отношения, придя к выводу о необходимости в новом раунде переговоров обеспечить интересы как Вашингтона, так и Токио и заложить фундамент дальнейшего расширения торговли и инвестиций.

После встречи Пенса и Абэ правительства двух стран опубликовали совместное заявление о приоритетах взаимодействия, которыми названо сотрудничество в энергетике, инфраструктуре, других сферах.

Напомним, что в Китае японский премьер солидаризовался с линией на «мультилатерализм» в международной торговле, что можно расценивать завуалированной критикой внешнеторговой политики администрации Дональда Трампа.

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