В Токио прошла встреча японского премьер-министра с вице-президентом США

Токио, , 20:42 — REGNUM С визитом в Японии находится вице-президент США Майк Пенс; по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ политики провели совместную пресс-конференцию, посвященную проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает 13 ноября Синьхуа.

Стороны потребовали от КНДР «реально выполнить» соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН.

Стороны также обсудили итоги недавнего визита Абэ в Китай, а также двусторонние торговые отношения, придя к выводу о необходимости в новом раунде переговоров обеспечить интересы как Вашингтона, так и Токио и заложить фундамент дальнейшего расширения торговли и инвестиций.

После встречи Пенса и Абэ правительства двух стран опубликовали совместное заявление о приоритетах взаимодействия, которыми названо сотрудничество в энергетике, инфраструктуре, других сферах.

Напомним, что в Китае японский премьер солидаризовался с линией на «мультилатерализм» в международной торговле, что можно расценивать завуалированной критикой внешнеторговой политики администрации Дональда Трампа.