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В сирийском Дейр-эз-Зоре авиаударами США убиты более 60 человек

Политика

Под воздушный удар «коалиции» попали мирные жители поселения Шаафа

Дейр-эз-Зор, Сирия, 13 ноября 2018, 20:40 — REGNUM  Воздушные удары «коалиции» во главе с США привели к гибели и ранениям порядка 60 мирных жителей поселения Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 13 ноября сирийское информагентство SANA.

По предварительным данным, воздушные удары были нанесены по жилым кварталам населенного пункта под предлогом борьбы с террористами.

Точное число погибших и раненых до сих пор уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США и их сателлитов действуют на территории Сирии с 2014 года без мандата ООН и без разрешения законного правительства этой страны.

Официальный Дамаск неоднократно обращался в ООН с призывом принять меры для прекращения ударов США по территории Сирии, которые Пентагон в ряде случаев производит с применением запрещенных боеприпасов с белым фосфором.

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Участие США в войне в Сирии
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