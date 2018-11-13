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Глава движения ХАМАС рассказал об условиях перемирия с Израилем

Политика

С середины мая в секторе Газа погибло более 200 палестинцев, число пострадавших превысило 19 тыс. человек

Рамалла , 13 ноября 2018, 20:05 — REGNUM  Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, вернётся к соблюдению режима перемирия, если Израиль прекратит военные действия в отношении этого анклава, заявил 13 ноября глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

«Если оккупанты прекратят свою агрессию, мы сможем вернуться к условиям прекращении огня», — сказал Хания.

Напомним, 12 и 13 ноября в секторе Газа и прилегающих районах Израиля резко обострилась обстановка, перейдя в обмен ракетными, минометными, артиллерийскими и воздушными ударами.

Израильские военные уже заявили, что из сектора Газа по территории Израиля было запущено не менее 370 ракет и мин.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины мая текущего года в секторе Газа проходит серия акций протеста и столкновений с израильскими силовиками, вызванная переносом посольства США в Иерусалим. С начала этих событий погибло не менее 200 палестинцев, а число пострадавших и раненых превысило 19 тыс. человек.

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