Офис Макрона отказался комментировать «оскорбительные твиты» Трампа

Париж, , 20:19 — REGNUM Офис Эммануэля Макрона отказался комментировать заявления президента США Дональда Трампа о президенте Франции, 13 ноября передает агентство Reuters.

Тем не менее офис президента Франции отметил, что ранее в ходе переговоров Макрон обсуждал с Трампом идею создания армии Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 ноября Трамп написал в «Твиттере», что «Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга» и «поэтому пытается перейти к разговору на другие темы», а также призвал «сделать Францию великой снова».

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