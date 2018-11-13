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Вдоль Идлибской демилитаризованной зоны идут ожесточенные боестолкновения

Политика

Интенсивный обмен ракетно-артиллерийскими ударами между сирийскими военными и боевиками идет на четырех участках у буферной зоны

Дамаск, 13 ноября 2018, 19:50 — REGNUM  Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает о непрекращающихся боевых столкновениях в районе всей Идлибской демилитаризованной зоны. Сирийская арабская армия и исламистские группировки постоянно обмениваются ракетно-артиллерийскими ударами. Джихадисты, кроме этого, пытаются проводить операции наземными силами. Сирийские военные пока воздерживаются от такой тактики.

Al-Masdar News ссылается на одного из офицеров сирийской армии. Военный рассказал, что вдоль буферной зоны Идлиба самые ожесточенные столкновения идут в ее восточной части. В целом же, интенсивный обмен ударами происходит на четырех участках фронта вдоль демилитаризованной зоны.

13 ноября Сирийской арабской армии удалось сорвать попытку боевиков из радикальной группировки «Джейш аль-Изза» просочиться на север провинции Хама. Обнаруженные исламисты попали под мощный огонь всех имеющихся в распоряжении сирийских военных средств поражения.

По мнению военных наблюдателей, в первую очередь, сирийская армия может начать новое наступление на двух участках фронта: у города Алеппо и в районе населенных пунктов у стратегической авиабазы сирийских ВВС Абу-Духур.

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Война в Сирии
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