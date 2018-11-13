Врио губернаторам могут дать право назначать представителей в Совфед

Москва, , 19:49 — REGNUM Законопроект, дающий право врио губернатора назначать члена Совфеда, намерены внести в Госдуму члены Совфеда Андрей Кутепов и Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

В соответствии с поправками в закон «О порядке формирования Совета Федерации», если действующий сенатор прекратил свои полномочия досрочно, а полномочия главы его региона осуществляет назначенный президентом врио губернатора, то врио губернатора может назначить нового члена Совфеда.

Им может стать депутат регионального законодательного собрания, отвечающий требованиям законодательства о порядке формирования Совфеда.

Ранее Госдума отменила так называемый «ценз оседлости» для кандидатов в сенаторы, имеющих воинское звание высшего или руководящего воинского состава (генералы и адмиралы). В настоящее время закон требует от будущих сенаторов иметь «стаж проживания» в регионе, который они намерены представлять, не менее пяти лет перед выдвижением или двадцати лет в совокупности.