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Врио губернаторам могут дать право назначать представителей в Совфед

Политика

Восполняется пробел

Москва, 13 ноября 2018, 19:49 — REGNUM  Законопроект, дающий право врио губернатора назначать члена Совфеда, намерены внести в Госдуму члены Совфеда Андрей Кутепов и Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

В соответствии с поправками в закон «О порядке формирования Совета Федерации», если действующий сенатор прекратил свои полномочия досрочно, а полномочия главы его региона осуществляет назначенный президентом врио губернатора, то врио губернатора может назначить нового члена Совфеда.

Им может стать депутат регионального законодательного собрания, отвечающий требованиям законодательства о порядке формирования Совфеда.

Ранее Госдума отменила так называемый «ценз оседлости» для кандидатов в сенаторы, имеющих воинское звание высшего или руководящего воинского состава (генералы и адмиралы). В настоящее время закон требует от будущих сенаторов иметь «стаж проживания» в регионе, который они намерены представлять, не менее пяти лет перед выдвижением или двадцати лет в совокупности.

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Совет Федерации РФ
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