УПЦ МП отказалась принимать участие в создании автокефальной церкви

Киев, , 19:59 — REGNUM Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет присоединяться к созданию автокефальной церкви на Украине, говорится в заявлении Собора епископов УПЦ МП, опубликованном 13 ноября информационно-просветительским отделом Церкви.

Согласно заявлению, УПЦ МП считает процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии Украине незаконным вмешательством Константинопольского патриархата во внутренние дела другой поместной церкви. В УПЦ МП также отметили, что создание автокефальной церкви лишь «усугубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины», а также «не принесет реального церковного единства».

Напомним, ранее Константинопольский патриархат одобрил раскол в православии, поддержав просьбу киевской хунты о создании на Украине автокефальной церкви.