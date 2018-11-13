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УПЦ МП отказалась принимать участие в создании автокефальной церкви

Политика

Создание новой церкви лишь усилит раскол в стране

УПЦ МП отказалась принимать участие в создании автокефальной церкви
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Киев, 13 ноября 2018, 19:59 — REGNUM  Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет присоединяться к созданию автокефальной церкви на Украине, говорится в заявлении Собора епископов УПЦ МП, опубликованном 13 ноября информационно-просветительским отделом Церкви.

Согласно заявлению, УПЦ МП считает процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии Украине незаконным вмешательством Константинопольского патриархата во внутренние дела другой поместной церкви. В УПЦ МП также отметили, что создание автокефальной церкви лишь «усугубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины», а также «не принесет реального церковного единства».

Напомним, ранее Константинопольский патриархат одобрил раскол в православии, поддержав просьбу киевской хунты о создании на Украине автокефальной церкви.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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