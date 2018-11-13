СПЧ ООН: «Беженцев-рохинджа возвращают в Мьянму против их воли»

Женева, Швейцария, , 19:43 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила против возвращения беженцев-рохинджа из Бангладеш в Мьянму «против их воли», 13 ноября передает агентство Reuters.

«Мы являемся свидетелями запугивания и паники среди беженцев-рохинджа в Кокс-Базар, которые рискуют вернуться в Мьянму против их воли», — говорится в заявлении Бачелет.

По мнению СПЧ ООН, в Мьянме репатрианты столкнутся с «серьезной угрозой» их жизни и безопасности, по причине чего они и бежали в Бангладеш.

Читайте также: Бангладеш и Мьянма договорились о сроках возвращения беженцев-рохинджа