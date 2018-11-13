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СПЧ ООН: «Беженцев-рохинджа возвращают в Мьянму против их воли»

Политика

В Мьянме репатрианты столкнутся с «серьезной угрозой» их жизни и безопасности

Женева, Швейцария, 13 ноября 2018, 19:43 — REGNUM  Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила против возвращения беженцев-рохинджа из Бангладеш в Мьянму «против их воли», 13 ноября передает агентство Reuters.

«Мы являемся свидетелями запугивания и паники среди беженцев-рохинджа в Кокс-Базар, которые рискуют вернуться в Мьянму против их воли», — говорится в заявлении Бачелет.

По мнению СПЧ ООН, в Мьянме репатрианты столкнутся с «серьезной угрозой» их жизни и безопасности, по причине чего они и бежали в Бангладеш.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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