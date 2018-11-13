Эксперт заявил о коррупции при выделении Украине внешних кредитов

Киев, , 19:33 — REGNUM Экс-вице-премьер Украины Роман Безсмертный не исключает, что украинские чиновники и международные финансовые организации наживаются на выделении Украине кредитных траншей. Об этом Безсмертный заявил 13 ноября в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Я не исключаю, что определенные кредитные линии специально открывались, чтобы потом делить между теми, кто обеспечивал эти кредитные линии и теми, кто получал. Могу догадываться, в каких сегментах это происходит. Но эта ситуация нуждается не только в наличии политической воли внутри страны, но и политической воли извне, со стороны тех, кто открывает такие кредитные линии», — сказал Безсмертный.

При этом он считает, что за последние годы на Украине вырос уровень коррупции.

«В последние три года основная борьба направлена на преодоление последствий, а не на преодоление причин коррупции… Что создает причины для коррупции? Централизованные полномочия, централизованные бюджетные ресурсы, государственный сектор экономики, государственные фонды и т.д. Парадоксальность ситуации заключается в том, что количество таких вещей увеличилось, условия для коррупции выросли. Инструменты преодоления коррупции — децентрализация, деконцентрация бюджетных средств и полномочий, распределение ресурсов между органами местного самоуправления, передача туда (местным органам власти) полномочий по закупкам, включая вопросы по тарифной политике и т.д.», — рассказал Безсмертный.

Политик также считает, что коррупцией поражена не только Украина, но и страны Запада.

«Нужно понимать, что тот мир не меньше поражен проблемой коррупции, как и украинский. Кстати, тема отношений того мира с Россией доказывает, что, если взять безопасностные, экономические, панъевропейские и евроазиатские органы, мы неоднократно были свидетелями как в УЕФА и заканчивая экономическими проектами, вылезала гидра коррупции», — добавил Безсмертный.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября министерство финансов Украины разместило пятилетние и десятилетние еврооблигации на 2 млрд долларов под 9 и 9,75% годовых. 19 октября МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год.

Напомним, в октябре 2018 года президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах. В частности, с начала 2018 года его доход увеличился еще на 34,8 млн грн (1,2 млн долл), а всего с января 2018 года составил 125,3 млн грн (4,4 млн долл). Это почти в восемь раз больше, чем за весь прошлый год. При этом львиную долю в полученных недавно 34,8 млн грн составил доход от погашения гособлигаций Министерства финансов — 28,8 млн грн (еще 6 млн грн — дивиденды от корпоративного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал»).