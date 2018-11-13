Медведев: Россия может отказаться от участия в Давосском форуме

Палермо, Италия, , 19:30 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что российские государственные служащие и представители государственных компаний не будут участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), если организаторы этого мероприятия не изменят свое отношение к российским бизнесменам — Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину. Об этом Медведев заявил журналистам сегодня, 13 ноября, в итальянском Палермо, где проходит встреча по сирийскому урегулированию.

Напомним, что ранее стало известно о просьбе организаторов экономического форума в Давосе к его постоянным участникам — Дерипаске, Вексельбергу и Костину — не приезжать в этом году на мероприятие. Организаторы форума испугались американских санкций, под которые попали эти российские бизнесмены.

Медведев заявил, что если организаторы форуме не отменят свое решение по Вексельбергу, Дерипаске и Костину, то российская сторона примет решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме.

«Тогда туда никто не поедет», — сказал Медведев.