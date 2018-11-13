Таджикистан и Россия проведут межсистемную интеграцию платежных систем

Душанбе, , 18:59 — REGNUM До конца 2019 года будет завершена интеграция национальных платежных систем России и Таджикистана «Мир» и «Корти Милли»: стороны подписали дорожную карту 12 ноября. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает «Азия-Плюс»

Документ подписали генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев и председатель правления государственного сберегательного банка Таджикистана «Амонатбонк» (оператор НПС «Корти Милли») Рухулло Хакимзода.

Таким образом, стороны договорились об обеспечении взаимного обслуживания своих карт в инфраструктурах банков-участников.

«Мы высоко оцениваем оказываемую Российской Федерацией поддержку социально-экономического курса правительства Таджикистана, направленного на сохранение макроэкономической стабильности, ускорение структурных реформ и активизацию регионального сотрудничества», — сказал глава «Амонатбонка», подчеркнув, что «обеспечение своевременного и качественного обслуживания держателей карт наших систем на территории наших стран и на территории стран партнеров системы «Мир» позволит исключить зависимость от мировых платежных систем».

Владимир Комлев в свою очередь добавил, что «возможность расплачиваться национальными платежными картами на территории сопредельных дружественных государств — это еще один важный шаг не только к удобству для граждан, но и к продвижению расчетов в национальных валютах, и развитию взаимовыгодного экономического партнерства между Россией и Таджикистаном».