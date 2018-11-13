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Саррадж и Хафтар пожали друг другу руки, но не сели за один стол

Политика

В Италии разошлись в оценках того, насколько успешной была конференция в Палермо по вопросам Ливии

Палермо, Италия, 13 ноября 2018, 18:55 — REGNUM  Итальянские наблюдатели разошлись в оценках относительно того, насколько успешной была организованная правительством страны во вторник 13 ноября, в Палермо конференция по вопросам Ливии.

В Палермо приезжал верховный главнокомандующий Ливии Халифа Хафтар, в присутствии итальянского премьер-министра Джузеппе Конте он пожал руку главе правительства национального единства Файезу аль-Сарраджу, что в пресс-службе итальянского правительства назвали «историческим событием».

Вместе с тем ни Хафтар, ни президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси не участвовали ни в пленарном заседании, ни в церемонии фотографирования, а турецкая делегация покинула конференцию днем, заявив о своем «глубоком разочаровании», отмечает информагентство Askanews.

Журналисты отмечают, что проведение этой конференции имело огромное значение для самой Италии, которая рассчитывает на особую роль в урегулировании ситуации в Ливии.

Участие в конференции, помимо ливийских, итальянских, турецких и египетских лидеров, принимали премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Европейского Совета Дональд Туск, а также лидеры Туниса и Алжира.

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Гражданская война в Ливии
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