УПЦ МП: Порошенко отказался встречаться с епископами УПЦ МП

Киев, , 19:11 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с Собором епископов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), говорится в заявлении Собора, опубликованном 13 ноября информационно-просветительским отделом УПЦ МП.

Согласно заявлению, встреча между президентом Украины и епископатом УПЦ МП была запланирована на 13 ноября по инициативе Порошенко в центре «Украинский дом». Однако в ту же дату епископат собрался в Киево-Печерской лавре на экстренное заседание.

После обсуждения таких вопросов, как состояние церковно-государственных отношений и публичные заявления руководителей Украины против УПЦ МП, Собор епископов сообщил Порошенко о переносе встречи с ним из «Украинского дома» в лавру. Порошенко от встречи отказался.

Напомним, киевская хунта желает упразднить УПЦ МП, чтобы вместо нее сделать «Украинскую автокефальную церковь», что является расколом в православии.

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