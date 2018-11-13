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Израиль продолжил бомбардировки сектора Газа

Политика

В ночь с 12 на 13 ноября израильские ПРО перехватили более 100 ракет из Газы

Газа, Палестина, 13 ноября 2018, 18:50 — REGNUM  Военно-воздушные силы Израиля продолжили бомбардировки объектов ХАМАС в секторе Газа, 13 ноября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению армии Израиля, атаки произведены в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы из Газы.

В ночь с 12 на 13 ноября израильские ПРО перехватили более 100 ракет из сектора Газа. Часть ракет перехватить не удалось — они ударили по нескольким домам на юге Израиля.

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