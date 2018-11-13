Оппозиционные журналисты Италии провели антиправительственный флэшмоб

Рим, , 18:12 — REGNUM Итальянские журналисты, придерживающиеся оппозиционных взглядов, провели во вторник, 13 ноября, общенациональный флэшмоб, организованный национальной федерацией прессы, передает информагентство Ansa.

Акция прошла в крупнейших городах страны под лозунгом «Руки прочь от информации». Ее участники заявили о недопустимости давления государства на СМИ и свободу слова.

Поводом для проведения флэшмоба стали заявления вице-премьера Луиджи Ди Майо и некоторых его коллег по правящей коалиции. В числе прочего они использовали в отношении оппозиционных правительству СМИ слово «проститутки».

Такие заявления тоже появились не без повода: они были сделаны в день, когда суд вынес оправдательный приговор по делу мэра Рима Вирджинии Раджи (коллеги Ди Майо по «Движению 5 звезд»). Представители «Движения» отмечали, что сообщения некоторых СМИ относительно виновности Раджи были от начала до конца вымышленными.

Сторонники действующей власти негативно отозвались об участниках флэшмоба. По их оценке, деятельность целого ряда ведущих СМИ не имеет никакого отношения к журналистике: они защищают интересы определённых политических и бизнес-групп и занимаются как минимум фрагментарным информированием, а как максимум прямым дезинформированием граждан.

В свою очередь оппоненты правительства говорят о двойном нарушении со стороны власти: помимо критических обвинений их не устраивает также «вульгарность» высказываний.

Ди Майо успел очень развернуто ответить участникам флэшмоба во время прямой трансляции на своей странице в Facebook. В частности, он заявил, что свобода слова является несомненной ценностью, но не распространяется на лжецов.

Кроме того, вице-премьер анонсировал принятие законопроекта о деятельности СМИ. В нем будут предусмотрены «стимулы» для тех владельцев СМИ, у которых нет связанных с их деятельностью экономических или политических интересов и которые таким образом не становятся участниками «конфликтов интересов».

Кроме того, Ди Майо отметил, что журналистов нужно защищать в том числе и методом улучшения условий их труда и повышения зарплаты, и предложил главам профессиональных ассоциаций встретиться для обсуждения этого вопроса.

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