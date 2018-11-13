На Украине заводят уголовные дела за срыв отопительного сезона

Киев, , 18:10 — REGNUM На Украине полиция открыла уголовное дело за срыв начала отопительного сезона в г. Кривой Рог (Днепропетровская область) и г. Смела (Черкасской области), что привело к массовым протестам. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В частности, в Кривом Роге уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 367 УК — «служебная небрежность, которая повлекла тяжелые последствия». Если вину подозреваемых докажут, им грозит от двух до пяти лет тюремного срока.

«Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность», — говорится в сообщении.

При этом по факту срыва начала отопительного сезона в Смеле открыто уголовное производство по части 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь украинский политолог Тарас Загородний призвал полицию арестовать руководство Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина».

«Сажать нужно не на местах, а руководство «Нафтогаза», в первую очередь, которое к этому вело системно. Они де-факто взяли курс на банкротство теплокоммунэнерго и создание искусственных долгов. На практике они целый год продавали газ по социальной цене, потом не подписывали акты передачи. Но газ палили, поскольку облгазы вынуждены поддерживать систему, они брали газ через «Укртрансгаз». Этот газ насчитывался уже по коммерческим ценам, как для промышленности. Потом «впаивали» и штрафы, и пеню, и т.д. Зачем это делается? Для того, чтобы выписать себе дополнительные премии. Тут нет ничего удивительного», — сказал Загородний 13 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев экспортирует сэкономленные объемы газа.

«То, что «Нафтогаз» стал проблемой для всей страны очевидно всем… Коболев и гопкомпания открыто рассказывают: зачем вам центральное теплоснабжение, переходите на электроэнергию. Чем меньше газа будет потребляться внутри страны, тем больше они смогут отправлять газа на экспорт. Монополия никогда не нажрется», — добавил Загородний.

Политолог также заявил, что «Нафтогаз» «насилует» населенные пункты Украины, преступно завысив цены на газ.

«Это только начало. В некоторых городах, как в Киеве, это еще можно было решить, у Киева просто денег больше из-за столичного статуса. Они насилуют райцентры и населенные пункты районного подчинения. Это преступная схема — цены на газ завышены», — пояснил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев сорвал запуск отопительного сезона в городах Херсон, Кривой Рог, Смела, Коцюбинское, Шепетовка и других населенных пунктах Украины. 12 ноября жители г. Кривой Рог взяли штурмом здание «Криворожгаз» из-за отказа «Нафтогаза» поставлять газ Криворожской теплоцентрали.

По данным пресс-службы «Криворожгаза», в заложниках удерживался технический директор предприятия Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка.

Напомним, 13 ноября горсовет Херсона обвинил Киев в «самоустранении» от принятия необходимых управленческих решений, которые привели к срыву отопительного сезона в городе. В горсовете напомнили, что Херсонская ТЭЦ является государственным предприятием (в управлении Фонда госимущества Украины). При этом правительство вовремя не назначило руководство ТЭЦ. Кроме того, власти Херсона заявили, что сложившаяся ситуация вызвала «значительную социальную напряженность среди населения города, что вызывает недоверие к органам власти».