Прокуратура проверит «золотой парашют» курского экс-губернатора

Курск, 13 ноября 2018, 18:08 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт отменил постановление администрации, гарантировавшее бывшему губернатору Александру Михайлову ряд привилегий после выхода в отставку. Реальных последствий этот шаг не имел, так принятый областной думой закон практически дублировал документ администрации.
Постановление администрации Курской области
Из привилегий, которые хотел получить Александр Михайлов, он лишился только бесплатных билетов до Москвы и обратно для себя и супруги (дважды в год) и постоянного свободного доступа в здание администрации.
По данным «Коммерсанта», областная прокуратура нашла формулировки постановления губернатора слишком расплывчатыми, но не приняла никаких мер, так документ уже утратил силу. Однако теперь и закон, принятый областной думой, поступил в прокуратуру для тщательного изучения.
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