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Прокуратура проверит «золотой парашют» курского экс-губернатора

Политика

Грамота, дарующая Михайлову привилегии, отменена, но льготы остались в силе

Курск, 13 ноября 2018, 18:08 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт отменил постановление администрации, гарантировавшее бывшему губернатору Александру Михайлову ряд привилегий после выхода в отставку. Реальных последствий этот шаг не имел, так принятый областной думой закон практически дублировал документ администрации.

Постановление администрации Курской области от 10.10.2018 «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий» было признано утратившим силу 9 ноября, потому что ранее вступили в силу изменения в закон «О государственных должностях Курской области», который 31 октября подписал врио губернатора Роман Старовойт. Закон также наделяет бывшего губернатора привилегиями: позволяет пользоваться служебным легковым автомобилем, быть принятым губернатором в первую очередь, в течение года пользоваться охраной по месту жительства и быть похороненным за государственный счёт.

Из привилегий, которые хотел получить Александр Михайлов, он лишился только бесплатных билетов до Москвы и обратно для себя и супруги (дважды в год) и постоянного свободного доступа в здание администрации.

По данным «Коммерсанта», областная прокуратура нашла формулировки постановления губернатора слишком расплывчатыми, но не приняла никаких мер, так документ уже утратил силу. Однако теперь и закон, принятый областной думой, поступил в прокуратуру для тщательного изучения.

Читайте ранее в этом сюжете: Неделя без Михайлова: обзор курских СМИ

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Льготы чиновникам
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