Сможет ли новый глава Хакасии переломить трудную ситуацию в регионе?

Абакан, , 04:01 — REGNUM В результате трудной и нервной выборной кампании в Хакасии регион возглавил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Что предшествовало этому избранию и какие ожидания возлагаются на Коновалова теперь, пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Тридцатилетний Коновалов оказался лицом к лицу с непростым регионом, чьи расходы бюджетных денег находятся под федеральным контролем по причине огромных долгов: так, еще в прошлом году хакасские депутаты называли ситуацию в регионе экономической катастрофой. Тяжелое положение усиливало и градус протеста, на волне которым фронтменом выступал именно Коновалов, в отношении которого теперь у ряда экспертов есть сомнения, каким образом он, не имея большого политического опыта, сможет справиться с таким трудным регионом.

Омский политконсультант Владимир Лифантьев указывает на других молодых руководителей в России — краснодарского губернатора Антона Алиханова, назначенного на свой пост 2 года назад в возрасте 30 лет, и опять-таки тридцатилетнего главу ЯНАО Дмитрия Артюхова:

«И вроде эти регионы ещё никуда не рухнули. То, что Хакасия — это депрессивный регион, я не спорю. Но в такую депрессию его загнал кто? Не «опытный» ли управленец Виктор Зимин? Причина в том, что сейчас проигравшая сторона просто пытается донести до избирателей мысль в духе «вы ещё всплакнёте за ваше решение». Фактически эти люди из околополитической тусовки сейчас пытаются внушить народу, что за их народный выбор власть будет им мстить».

Как Коновалов оказался единственным кандидатом в бюллетене, читайте в статье: Победа коммуниста в Хакасии: «красный пояс» или «красная удавка»?

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