Латвия продолжает лечить украинских военных на фоне кризиса с медиками

Рига, , 17:39 — REGNUM Вторая группа украинских солдат прибыла 12 ноября в Юрмалу в Национальный реабилитационный центр «Вайвари», чтобы пройти 18-дневный оздоровительный курс и получить необходимую медицинскую помощь, сообщает delfi.lv.

На начатую в 2014 году в Латвии программу по реабилитации лиц, пострадавших в конфликте на Востоке Украины, кабинет министров в сентябре 2018 года из государственного бюджета выделили «Средства на непредвиденные расходы» — 34 000 евро. За все время существования программы реабилитацию прошли 35 военных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после просьбы украинской стороны о продолжении программы, в Латвию 22 октября прибыли группа из 8 военных, пробыв в прибалтийской республике до 9 ноября, им были оказаны услуги по реабилитации и психологическая помощь. Тогда же глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что правительство продолжит оказание медицинской помощи украинским солдатам и гражданским лицам, пострадавшим от российской агрессии.

«Это часть постоянной поддержки наших украинских друзей», — заявил Ринкевич.

Тем временем, депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин на своей странице Facebook раскритиковал предоставляемую помощь украинским военным правительством республики. Он обратил внимание на то, что именно в эти дни в Латвии разразился кризис из-за острой нехватки медработников для нужд собственного населения.

«Вообще, знаковая ситуация: в стране нет денег на неотложные случаи для собственных жителей, но есть деньги на реабилитацию заграничных военных бесконечно братской Украины», — написал Мамыкин.

Неотложный случай, о котором упомянул депутат Мамыкин, случился в Латвии в начале ноября, когда из-за массового увольнения медиков в Риге было принято решение о переходе службы неотложной медицинской помощи (СНМП) на режим «чрезвычайной ситуации». Председатель профсоюза работников здравоохранения Валдим Керис возложил всю ответственность за ситуацию на главу правительства Кучинскиса. Из его слов следует, что объявленный режим ЧС — самое прямое «следствие его безответственных действий», и возможно, «началась трудно вообразимая катастрофа», которая требует незамедлительных действий со стороны правительства.

По сведениям профсоюза, уже в следующем 2019 году латвийская медицина получит значительно меньше финансирования, чем в этом. К 2020 году выделяемые государством средства будут составлять не объявленные 4%, а лишь 3,1%. Ко всему прочему, известно, что средств на оплату труда врачей и медсестёр не предусмотрено. Председатель профсоюза Керис также заявил, что латвийское правительство дезинформирует Еврокомиссию и общество в своих отчетах об финансировании здравоохранения, а также о программе стабильности Латвии.