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Хафтар и Серрадж провели переговоры на ливийском саммите в Палермо

Политика

Лидеры конкурирующих правительств Ливии встретились первый раз за полгода

Палермо, Италия, 13 ноября 2018, 17:35 — REGNUM  Главнокомандующий «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифа Хафтар и глава «международно признанного» правительства Триполи Файез Серадж провели первые за полгода переговоры в итальянском Палермо, 13 ноября передает агентство Reuters.

Результат переговоров между двумя лидерами конкурирующих правительств Ливии неизвестен. По итогам встречи не было подписано какого-либо соглашения и не сделано совместного заявления.

По сообщению агентства, Хафтар, а также президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, покинули саммит, не дожидаясь окончания официальных церемоний — ужина, совместной фотографии и прочих политических формальностей.

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Гражданская война в Ливии
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