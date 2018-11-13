Хафтар и Серрадж провели переговоры на ливийском саммите в Палермо

Палермо, Италия, , 17:35 — REGNUM Главнокомандующий «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифа Хафтар и глава «международно признанного» правительства Триполи Файез Серадж провели первые за полгода переговоры в итальянском Палермо, 13 ноября передает агентство Reuters.

Результат переговоров между двумя лидерами конкурирующих правительств Ливии неизвестен. По итогам встречи не было подписано какого-либо соглашения и не сделано совместного заявления.

По сообщению агентства, Хафтар, а также президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси, покинули саммит, не дожидаясь окончания официальных церемоний — ужина, совместной фотографии и прочих политических формальностей.

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