Турция обвинила Францию в замалчивании дела Хашогги ради выгоды

Париж, , 17:21 — REGNUM Париж отрицает, что Анкара предоставила убедительные доказательства насчет обстоятельств смерти оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве. В ответ турецкое правительство намекнуло, что Франция, возможно, пытается замолчать громкое политическое убийство, чтобы защитить свои экономические интересы. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

«Не удивляйтесь, если они будут отрицать убийство Хашогги, которое признано всеми, включая Саудовскую Аравию. Проклятые деньги. Следите внимательно, кто и какого типа соглашения заключает в последнее время», — призвал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Таким образом он отреагировал на слова своего французского коллеги Жана-Ива Ле Дриана, который ранее не только опроверг предоставление Турцией аудиозаписи, запечатлевшей расправу над саудовским журналистом, но также обвинил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в «политической игре» с этой темой.

«Тот факт, что французский министр иностранных дел произносит обвинение такого рода, настолько безрассудное, заставляет задуматься о многом. Что стоит за этими словами? Я задаюсь вопросом, не хотят ли они скрыть убийство. Сейчас мы продолжаем осуществлять мониторинг ситуации», — подчеркнул Чавушоглу.

В минувшую субботу, 10 ноября, Эрдоган заверил, что правительство Турции поделилось аудиозаписью, связанной с делом Хашогги, с такими странами, как Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция и Британия. Однако в начале этой недели глава французского МИДа Ле Дриан заявил, что он не получил обещанной информации, и на этой основе обвинил турецкого лидера в политическом использовании убийства журналиста.

Мевлют Чавушоглу назвал французского министра грубияном и добавил, что Ле Дриан «перешел черту» со своими заявлениями. Глава турецкого МИДа признал при этом, что его французский коллега действительно мог не получить ожидаемой информации, но настоял на том, что разведывательные службы Турции выполнили свои обязательства и предоставили вышеперечисленным странам аудиозапись, подтверждающую, что Джамаль Хашогги погиб 2 октября от рук саудовских агентов в здании консульства этой страны в Стамбуле.

Читайте также: Запись убийства Хашогги шокировала офицера саудовской разведки

Чавушоглу также высказал мнение, что в ближайшие дни отдельные страны и политики могут начать отрицать убийство журналиста. Вскоре после этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что разведка его страны получила и прослушала аудиозапись, сделанную в момент гибели Хашогги в стамбульском консульстве.