Народная дипломатия дает уроки для Путина и Абэ

Вячеслав Зиланов, , 17:07 — REGNUM

Лидеры России В. Путин и Японии С. Абэ, обменявшись публично в сентябре сего года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке «любезностями» относительно их взглядов по нахождению дороги, спустя 70 лет после капитуляции Японии, к эфемерному мирному договору, полагаю впервые ощутили, что они оказались в туннели, где свет не просматривается. Да и вся эта затея с «совместной хозяйственной деятельностью» и только на тех российских островах южных Курил, на которые претендует в реваншистском угаре японская сторона, искусственна, мелковата для столь авторитетных в мире государств, каковыми являются Россия и Япония, да их национальных лидеров — В. Путин и С. Абе. Заявления о том, что это надо делать с тем, чтобы создавались «меры доверия» среди, прежде всего, населения соседних, пограничных для двух стран территорий, по меньшей мере, наивны. А кто и что мешало создавать эти «меры доверия» на протяжении последних двадцати пяти лет? Или руководители переговорного процесса (повторюсь) по эфемерному мирному договору не владеют действительным положением дел в этой области, которые развивается вот уже 20 лет усилиями народной региональной дипломатии между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо. Причем эту работу региональные власти осуществляют на основе заключенного между ними еще 22 ноября 1998 году специального Соглашения о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью Российской Федерации и Хоккайдо Японии, действующее и по сей день. Подписали его губернатор Сахалинской области в то время Игорь Фархутдинова, а от префектуры Хоккайдо губернатор Хори Тацуя.

Напомню читателям, что Сахалинская область и префектура Хоккайдо хотя и не имеют территориальной границе на суше, но они граничат между собой в Тихом океане в районе южных Курил, в Охотском море в районе южного Сахалина и северного Хоккайдо. По площади их территории примерно равны: Сахалинская область 76,6 мил км2, Хоккайло — 83,4 мил км2. А вот по численности населения Хоккайдо превосходит население Сахалинской области почти более, чем в 11 раз (5,6 млн чел. против 490 тыс. чел. соответственно). Природные условия, наличия ресурсов для развития экономики во многом дополняют друг друга эти приграничные территории. Да и история взаимоотношений двух государств во многом в прошлом, да и сейчас, формировалась на Сахалинско — Хоккайдском направлении. Полагаю, подписывая Соглашение, оба губернатора, как Игорь Фархутдинов, так и Хори Тацуя исходили из чисто прагматических целей, заботясь, прежде всего о социально — экономическом развитии своих территорий во благо своего населения, используя для этого, потенциал друг друга, и помня о том, что они соседи на века.

Что же касается территориальных вопросов, то их решение было принято по итогам Второй мировой войны и соответствующей Совместной Декларации СССР и Японии от 1956 года, в которой в пункте 1 провозглашено: «Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящего документа и между ними восстанавливается мир и добрососедские дружественные отношения». Как говорится, поставлены все точки и далее, если есть стремление — развивать «добрососедские дружественные отношения». Именно этим вот уже 20 лет и занимаются региональные власти Сахалинской области и префектуры Хоккайдо на основе Соглашения 1998 года. Само Соглашение, состоящее из преамбулы в которой обозначены цели соглашения, а именно:

» Заключают Соглашение… нацеленное на установление долгосрочных добрососедских отношений между обеими регионами.

В соответствии с вышеизложенной позицией, Стороны договорились о следующих направлениях дальнейшего развития сотрудничества между ними».

С тем, чтобы все это не осталось на бумаге, а имело практическую реализацию, создана и функционирует Консультативная комиссия, состоящая из представителей двух сторон, которая, как правило. Проводит свои совещания ежегодно.

Положительные результаты сотрудничества Сахалинской области и префектуры Хоккайдо в рамках упомянутого Соглашения хорошо известны жителя регионов. Вот и на очередной встрече, посвященной 20-летию Соглашения, которая проходила Саппоро с участием делегации Сахалинской области во главе с заместителем председателя островного региона Алексеем Беликовым и японскими региональными властями во главе с губернатора Хоккайдо Харуми Такахаси была достигнута договоренность разработать и реализовать в рамках Соглашения «новый пятилетний план о сотрудничестве». В основе его это развития сотрудничества в строительстве, совершенствование городской среды, сельского хозяйства, культурных и туристических обменов и по другим направления. Как подчеркнула во время встречи Харуми Такахаси:

«Символично, что юбилейная дата выпала на перекрестный Год Японии в России и России в Японии. Активные экономические и культурные обмены вносят значительный вклад в укрепление доверия между нашими странами, поддерживают дружеские и добрососедские связи. Новый пятилетний план о сотрудничестве позволит расширить взаимодействие и сделать сахалино-хоккайдские отношения еще более теплыми».

Не пора ли и лидерам России В. Путину и Японии С. Абе перейти от поиска, давно уже не актуального и не нужного для большинства населения наших двух соседних стран эфемерного мирного договора, к прагматическому сотрудничеству по тем направления, где имеется взаимная заинтересованность.