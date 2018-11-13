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Украинская прокуратура: мы посадим всех организаторов выборов в ЛНР

Политика

«Реинтеграция» по-киевски

Украинская прокуратура: мы посадим всех организаторов выборов в ЛНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юрий Луценко

Киев, 13 ноября 2018, 16:58 — REGNUM  Украинская прокуратура оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики (ЛНР) составила списки лиц, организовывавших выборы в республике, а также присутствовавших на выборах в качестве наблюдателей, сообщает 13 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, в черный список прокуратуры попали лица, которые организовывали выборы в ЛНР, финансировали их, участвовали в них в качестве кандидатов и наблюдателей от других государств. Украинская прокуратура отмечает, что всем лицам из черного списка грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, несмотря на заявления Киева о том, что ДНР и ЛНР должны снова стать частью Украины, реальной политики по интеграции республик киевская хунта не проводит.

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