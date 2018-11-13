Почему Трамп решил «спутать» Прибалтику с Балканами

Станислав Стремидловский, , 16:53 — REGNUM

Ведущая французская газета Le Monde решила поддеть президента США Дональда Трампа. Издание сообщило, что в апреле сего года во время встречи с президентами Латвии Раймондом Вейонисом, Литвы Далей Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд их американский коллега обвинил прибалтов в провоцировании войны в Югославии.

Ранее было известно, что Трамп предъявил трем президентом обвинения в недостаточном участии в НАТО и еще раз подчеркнул, что считает неправильным реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Хотя Латвия, Литва и Эстония отношения к нему не имеют и, более того, выступают против в знак солидарности с Польшей и Украиной. Помимо того, хозяин Белого дома предложил своим собеседникам научиться договариваться с Россией, понимать «своего восточного соседа и поддерживать с ним хорошие отношения несмотря на то, что эти члены НАТО находятся на переднем рубеже холодной войны». Но спутать Балканы с Прибалтикой — это, по мнению французского издания», моветон, особенно на фоне того, что Меланья, супруга Трампа, сама родом из Словении, бывшей югославской республики. Безусловно, слабые познания в географии американцев давно уже стали притчей во языцех. Однако, на наш взгляд, вряд ли в этом можно упрекать 45-го президента США. Поэтому его оговорка, судя по всему, сознательная, была сделана неспроста.

Можно предположить, что таким образом лидерам прибалтийских республик дали понять, в какой сложной геополитической обстановке они находятся и что может с ними в перспективе произойти. Ведь войны, которые начинались с Балкан, начиная с Первой мировой, приводили не просто к кровопролитию, но и территориальным переделам и образованию новой конфигурации Европы. Если брать последний конфликт, в котором поучаствовали не только европейские страны, но и Соединенные Штаты, то сегодня мы имеем распавшуюся Югославию, закрепление границ государств в которой еще не закончен. При этом выделившиеся из состава прежней страны образования (типа Косово) сами носят матрешечный характер (сербские районы в Косово), которые являются источником потенциальных конфликтов. Кстати, нельзя сказать, что и Прибалтика от этого застрахована. И речь не только о районах компактного проживания русского населения, о чем так любят вспоминать на Западе. Можно вспомнить о проблеме проживающего возле Вильнюса польского населения, которое насторожено воспринимает этнократический литовский режим.

На днях эту тему поднимал посетивший с визитом Вильнюс для участии в заседании Парламентской ассамблеи Литвы, Польши и Украины маршал Сената Польши Станислав Карчевский. «Провокации в отношениях Польши и Украины связаны с исторической памятью, а в отношениях Польши и Литвы — с польским национальным меньшинством в Литве, — цитирует его слова литовский портал Delfi.lt. — Тут Россия подстрекает. Вопросы нацменьшинств решаются сложно, но это не причина, чтобы мы позволяли кому-то третьему играть теми вещами, которые могут нас рассорить». В свою очередь председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий пошел дальше, заявив, что наш враг не меняется, меняется только его название — царская Россия, Московское княжество, Советский Союз, Российская империя. Тот же враг столетиями пытается, некогда — успешно, уничтожить нашу государственность. И для Украины это сейчас не только теоретический вызов — каждый день наши солдаты сталкиваются с той же самой Российской империей».

Однако если опираться на заявления американского президента, то для прибалтийских республик (и сопредельных с ними Польшей и Украины) главный враг — это, во-первых, они сами. Эти небольшие государства давно пытаются представить свои внешнеполитические приоритеты и оборонные в качестве приоритетов Вашингтона. Но среди американских аналитиков хватает тех, кто считает, что Соединенные Штаты не должны вестись на это, руководствуясь прежде всего собственной политической географией, причем, говорится в том числе об опасности спровоцировать Россию, хотя и это не самое главное. Такой подход проявляется даже при анализе просьбы Варшавы о размещении на постоянной основе американской военной базы в Польше. Что уж тут говорить о Прибалтике, республики которой находятся в более сложном положении, чем поляки. Однако и здесь Трамп советует лидерам этого региона понимать «своего восточного соседа и поддерживать с ним хорошие отношения», что означает: в случае, если прибалты начнут первыми с Москвой конфликт, Вашингтон не будет на стороне Вильнюса, Риги и Таллина, более того, не исключено, что заблокирует применение статьи 5 устава НАТО.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel, размышляя об организации постсоветского пространства, вбрасывал идею раздела его на зоны влияния Европейского союза и России. Что касается Прибалтики, то они должны были остаться в сфере ЕС (читай, Берлина). Но, похоже, президент Трамп не хочет отдавать этот регион европейцам. Однако не похоже, что трем республикам американцы готовы предоставить какие-то повышенные гарантии, не будет тут и нового «плана Маршалла», о чем, например, мечтает соседняя Польша. Прибалтика остается неопределившимся пространством, судьбу которого решить еще только предстоит.

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