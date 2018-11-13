ГРУ и ФСБ заходят на Киев через Варшаву?

Андрей Дмитриев, , 16:52 — REGNUM

В свете прошедшего в минувшее воскресенье 11 ноября в Польше 200-тысячного Марша независимости осталось менее замеченным в СМИ другое знаковое событие. В тот же день в Варшаве состоялось первое совместное выступление польских и российских патриотов, объединенных неприятием киевского режима.

Митинг у посольства Украины устроила «Фаланга» во главе с историком Бартошем Бекером. Это одна из ключевых структур польских националистов, которая при этом выступает против НАТО и глобализма и за присоединение Крыма к России, за народные республики Донбасса. Её приехали поддержать представители «Другой России» Эдуарда Лимонова, которая официально объявила раздел Украины между её соседями своим приоритетом во внешней политике.

«Весь левый берег Днепра — это русская земля, населенная русскими, которые хотят вернуться в состав России. Мы говорим о Донбассе, Харькове, Днепропетровске, Полтаве, Одессе, Херсоне, Запорожье, Николаеве и других русскоязычных регионах! Западные области во главе с Львовом — это польские земли! — Сказал в своем выступлении прибывший на акцию из Петербурга Владислав Ивахник. — Наша общая задача — восстановить историческую справедливость. Вернуть себе то, что у нас украли. Да, это трудная задача и мы не ждём сиюминутных результатов. Но, объединив наши усилия, мы добьёмся поставленной цели».

Митинг вызвал очередной приступ конспирологии и шпиономании на Украине:

«Все это прекрасно ложится в концепцию Суркова по расчленению Украины, где одну из главных ролей играет его любимое ГРУ в работе как с венгерскими, так и с польскими радикалами, — пишет в «Фейсбуке» один из главных киевских пропагандистов, депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук. — Роль Лимонова тоже понятна — она прекрасно укладывается в эту концепцию с учетом любви Суркова к псевдооппозиционным проектам… Таким образом, когда мы говорим об обострениях в украинско-польских отношениях, должны понимать, что за ними стоит эдакий симбиоз польских радикалов и российской военной разведки (ГРУ). Последняя теперь — в лице фейковой российской оппозиции».

«На девяносто девять процентов уверен, что эта «Фаланга» окажется подментованным продуктом на деньги ФСБ, — авторитетно добавляет воскрешенный СБУ после инсценировки покушения кровавых чекистов беглый журналист Аркадий Бабченко. — Вот что-то прям весь мой жизненный опыт подсказывает такой исход».

В общем, внимание граждане, «ГРУ и ФСБ заходят на Киев через Варшаву». Любопытна стилистика: если в случае поляков речь идет о «радикалах», то россияне названы «фейковой оппозицией». Иной, особенно патриотической, в РФ, вероятно, по определению быть не может. Хотя общеизвестно, что активисты той же «Другой России» регулярно подвергаются преследованиям силовиков. И даже одиночные пикеты, которые они проводили в тот же день в Москве у украинского посольства, закончились задержаниями. (Кстати сказать, польские порядки оказались куда более демократичными — согласован был не только митинг у посольства, но в конечном итоге, по решению суда, и шествие националистов в рамках Марша независимости).

В целом же Кремлю давно пора приплачивать Тымчуку, Бабченко и Ко, которые раздувают роль спецслужб РФ в происходящих вокруг и внутри Украины политических процессах до невероятных размеров. Сразу хочется ими гордиться!

Что касается сути проблемы, то вопрос о том, возможен ли российско-польский союз против нынешнего украинского режима, остается открытым и активно дискутируется. Противники часто приводят доводы относительно русофобского настроя правящей верхушки и значительной части общества, членства страны в ЕС и НАТО, сноса памятников советским солдатам, исторические российско-польские противоречия и т. п. Однако, как видно, именно в Польше данная идея нашла живой отклик, причем у молодых людей, не зараженных предрассудками старшего поколения по отношению к нашей стране.

Аргументы за и против заслуживают отдельного подробного разбора, но можно констатировать, что первые практические шаги по разделу Украины между соседями сделаны 11 ноября 2018 года. Тем же, кто скажет о малочисленности и маргинальности варшавского митинга, можно напомнить о другой маргинальной акции, когда в 1999 году активисты ныне запрещенной НБП вывесили на севастопольской башне ДК Моряка лозунг «Севастополь — русский город!»