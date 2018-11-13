США вновь угрожают «Северному потоку-2»: Радио REGNUM

Москва, 13 ноября 2018, 17:00 — REGNUM
- Назначен новый посол Белоруссии в России;
- Проекту Nord Stream 2 США пригрозили «множеством инструментов»;
- «Бессмертному полку» в Белоруссии отказали в госрегистрации;
- Вклады «спящих» клиентов могут передавать в госказну;
- Ростовские шахтёры замерзают без угля.
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