Спикер Европарламента посоветовал правительству Италии «не капризничать»

Рим, , 16:10 — REGNUM Правительству Италии следует «не капризничать» и изменить проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года в соответствие с рекомендациями Еврокомиссии, заявил во вторник, 13 ноября, спикер Европарламента, вице-президент партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни, передает информагентство Ansa.

Правительство должно отказаться от капризов и высокомерия в пользу здравого смысла и перестать отстаивать собственные, экономически несостоятельные позиции, считает Таяни. Спикер Европарламента отметил, что конфликт с Европой грозит Италии «самоубийством экономики», выходом из зоны евро и с европейского рынка.

Сторонники правительства называют заявления Таяни демагогией, отмечая, что нет никакой связи между изменением экономической политики Италии и выходом из зоны евро, или, тем более, потерей европейского рынка. Таяни вслед за Еврокомиссией, МВФ и другими организациями пугает итальянских инвесторов и граждан, чтобы склонить правительство к отказу от самостоятельной политики, полагают в правительстве.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (2,4% ВВП).

Дополнительные средства правительство потратит на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и на выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии.

В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Ответ Еврокомиссии правительство должно дать во вторник, 13 ноября. Если бюджет, как ожидается, будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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