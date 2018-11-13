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Спикер Европарламента посоветовал правительству Италии «не капризничать»

Политика

Правительство Италии готовится дать отрицательный ответ на требование Евросоюза пересмотреть проект бюджета

Спикер Европарламента посоветовал правительству Италии «не капризничать»
EPP
Антонио Таяни

Рим, 13 ноября 2018, 16:10 — REGNUM  Правительству Италии следует «не капризничать» и изменить проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года в соответствие с рекомендациями Еврокомиссии, заявил во вторник, 13 ноября, спикер Европарламента, вице-президент партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни, передает информагентство Ansa.

Правительство должно отказаться от капризов и высокомерия в пользу здравого смысла и перестать отстаивать собственные, экономически несостоятельные позиции, считает Таяни. Спикер Европарламента отметил, что конфликт с Европой грозит Италии «самоубийством экономики», выходом из зоны евро и с европейского рынка.

Сторонники правительства называют заявления Таяни демагогией, отмечая, что нет никакой связи между изменением экономической политики Италии и выходом из зоны евро, или, тем более, потерей европейского рынка. Таяни вслед за Еврокомиссией, МВФ и другими организациями пугает итальянских инвесторов и граждан, чтобы склонить правительство к отказу от самостоятельной политики, полагают в правительстве.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (2,4% ВВП).

Дополнительные средства правительство потратит на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и на выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии.

В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Ответ Еврокомиссии правительство должно дать во вторник, 13 ноября. Если бюджет, как ожидается, будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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Политическая жизнь Италии
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