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Назарбаев обсудил региональные проблемы с бывшим президентом Афганистана

Политика

Встреча состоялась после завершения заседания Астанинского клуба

Назарбаев обсудил региональные проблемы с бывшим президентом Афганистана
Иллюстрация: Akorda.kz
Нурсултан Назарбаев с экс-Президентом Афганистана Хамидом Карзаем

Астана, 13 ноября 2018, 16:13 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, сообщили 13 ноября в пресс-службе администрации глав Казахстана.

Встреча состоялась после завершения заседания Астанинского клуба. В ходе беседы стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе, в том числе примирение конфликтующих сторон в афганском конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 ноября состоялось заседание Астанинского клуба, в котором приняли участие мировые эксперты, главы аналитических центров и политики. Участники мероприятия обсудили глобальные тенденции и наметили пути решения наиболее важных проблем, оказывающих влияние на мир.

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Политическая жизнь Казахстана
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