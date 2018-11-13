Епископы Италии призвали правительство считать внимательнее

Рим, , 15:49 — REGNUM Правительству Италии следует внимательно вести расчеты при подготовке бюджета Италии, потому что нет такого банка, который спасет страну в случае ошибки, заявил во вторник, 13 ноября, глава конференции епископов Италии кардинал Гуалтьеро Бассетти, передает Affari Italiani.

Бассетти отметил, что у граждан «нет запасной Италии», а если политический метод сотрудничества внутри Европы будет утрачен, то «мы рискуем вернуться во времена, когда национализм был движущей силой конфликтов и колониализма». Ситуацию в стране кардинал назвал «хрупкой», а ее экономику — «приостановленной».

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (2,4% ВВП).

Дополнительные средства правительство потратит на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и на выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии.

В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Ответ Еврокомиссии правительство должно дать во вторник, 13 ноября. Если бюджет, как ожидается, будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны.

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