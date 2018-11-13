Генсек ХДС допустила возможность депортации нарушителей в Сирию

Берлин, , 15:52 — REGNUM Генеральный секретарь немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр спровоцировала дебаты в Германии, заявив, что в скором временем будет возможна депортация сирийских мигрантов в Сирию. Такое допущение она сделала в интервью изданию Bild.

«Некоторые районы Сирии могут быть в обозримом будущем достаточно безопасны, чтобы депортировать туда нарушивших законы просителей убежища», — сказала она.

Министерству иностранных дел Германии поручено заново оценить политическую ситуацию в Сирии к концу ноября.

Это заявление вызвало возмущение левых активистов и правозащитников.

Напомним, Крамп-Карренбауэр рассматривается как возможная преемница Ангелы Меркель на посту председателя партии ХДС. Выборы председателя пройдут 7 декабря на съезде ХДС в Гамбурге, и новый лидер партии будет иметь наилучшие шансы стать следующим канцлером Германии.

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