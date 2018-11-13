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Мэрия Махачкалы «оптимизирована» на треть штатной численности

Политика

Сокращению также подвергся аппарат помощников и советников градоначальника столицы Дагестана

Махачкала, 13 ноября 2018, 15:47 — REGNUM  В Махачкале на 70 человек (с 250 до 180 сотрудников) сокращен штат администрации города, количество структурных подразделений также сокращено с 20 до 14, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что в рамках оптимизации вопросами координации капитального строительства отныне будет заниматься управление архитектуры и градостроительства, также произошло слияние управления жилищных вопросов с управлением муниципального жилищного контроля, а управления торговли, потребительского рынка и предпринимательства — с управлением по делам наружной рекламы.

В мэрии добавили, что сокращению подвергся аппарат помощников и советников градоначальника столицы Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября временно исполняющим обязанности мэра города Махачкалы после задержания бывшего градоначальника Абусупьяна Гасанова был назначен Мурад Алиев.

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