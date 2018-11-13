Индонезия и Китай обсудили возможность отмены импортных пошлин

Сингапур, , 15:36 — REGNUM В кулуарах саммита АСЕАН в Сингапуре правительства Индонезии и Китая обсудили возможность отмены импортных таможенных пошлин для ряда товаров, сообщает Bisnis Indonesia.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что он встретился с заместителем министра торговли Китая и китайской делегацией, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в области торговых отношений.

Стороны обсудили возможность отмены импортных пошлин на такие товары как каучук, пальмовое масло и ласточкино гнездо.

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Министр торговли Индонезии заявил, что из 15 индонезийских экспортеров ласточкиного гнезда Китаем было одобрено только 11.

По состоянию на конец 2017 года торговый дефицит Индонезии по отношению к Китаю зафиксировался на уровне 12,71 млрд долларов США, что на 9,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

При этом, объем торговли между Индонезией и Китаем увеличился на 23,59% с 47,58 млрд долларов США в 2016 году до 58,81 млрд долларов США в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия не хочет вести торговую войну с Китаем, поэтому надеется, что стороны будут одинаково справедливы в реализации торговой политики.

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