Путин и Трамп не обсуждали в Париже возможный обмен визитами — Песков

Москва, 13 ноября 2018, 15:33 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали в Париже тему возможного обмена визитами, заявил 14 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Тема обмена визитами не обсуждалась», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, стороны договорились «подробно и обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине».
Напомним, 11 ноября в Париже прошли торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В ходе мероприятий президент США Дональд Трамп побеседовал с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
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