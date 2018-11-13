Путин и Трамп не обсуждали в Париже возможный обмен визитами — Песков

Москва, , 15:33 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали в Париже тему возможного обмена визитами, заявил 14 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема обмена визитами не обсуждалась», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, стороны договорились «подробно и обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине».

Напомним, 11 ноября в Париже прошли торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В ходе мероприятий президент США Дональд Трамп побеседовал с российским лидером Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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