В Сингапуре дают государственный обед в честь президента России

Сингапур, , 15:26 — REGNUM В настоящее время в Сингапуре во дворце Истана — в президентской резиденции проходит государственный обед в честь президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

На торжестве присутствует президент Сингапура Халима Якоб, а также официальные представители двух стран.

Сегодня, 13 ноября, глава российского государства провел встречу с президентом Сингапура, а затем заложил первый камень в основание Российского культурного центра.

Читайте: Путин встретился с президентом Сингапура

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин с 13 по 15 ноября находится с официальным визитом в Сингапуре. Путин примет участие в работе двух саммитов — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в XIII Восточноазиатском саммите (ВАС).

А также: Путин заложил камень в основание культурного центра в Сингапуре