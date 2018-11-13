Вторник, 13 Ноября 2018 года
16:01:19 МСК

В Сингапуре дают государственный обед в честь президента России

Политика

На обеде присутствуют официальные представители двух стран

Сингапур, 13 ноября 2018, 15:26 — REGNUM  В настоящее время в Сингапуре во дворце Истана — в президентской резиденции проходит государственный обед в честь президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

На торжестве присутствует президент Сингапура Халима Якоб, а также официальные представители двух стран.

Сегодня, 13 ноября, глава российского государства провел встречу с президентом Сингапура, а затем заложил первый камень в основание Российского культурного центра.

Читайте: Путин встретился с президентом Сингапура

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин с 13 по 15 ноября находится с официальным визитом в Сингапуре. Путин примет участие в работе двух саммитов — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в XIII Восточноазиатском саммите (ВАС).

А также: Путин заложил камень в основание культурного центра в Сингапуре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Сингапура
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить